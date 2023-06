LIVE Canoa velocità | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Tacchini Casadei | rimonta pazzesca! E’ oroooo!

(Di giovedì 22 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:20 Il C2 italiano era distante addirittura di un secondo dalla Polonia dopo metà gara. Recupero spaziale degli azzurri! OROOOOOO!!!sensazionale di Carloe Gabriele, che negli ultimi 100 metri mettono il turbo beffando Polonia ed Ungheria! 14:18 Partenza difficoltosa per gli azzurri, che sono quarti e distanti dalla Polonia dopo i primi 250 metri. 14:17 Partiti! 14:14 Ci avviciniamo al momento della verità. Tra tre minuti via alla finale del C2 500 maschile. Carloe Gabrielesaranno in acqua 5, ed ai loro fianchi avranno Moldavia, Germania, Spagna, Repubblica Ceca, Polonia, Lituania, Ungheria ed Ucraina. 14:10 Ungheria (1:31.176), Italia, Polonia. Queste le prime tre imbarcazioni ...

LIVE Canoa velocità, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Tacchini-Casadei da medaglia, K4 per stupire

