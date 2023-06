LIVE Canoa velocità | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Tacchini-Casadei da medaglia | K4 per stupire

(Di giovedì 22 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della sessione dedicata alle finali dideidi Cracovia. Giornata di ieri che ha prodotto i primi verdetti con la qualificazione immediata alle finali per due equipaggi azzurri. Dalle 14.00 dunque spazio alle gare che assegneranno le medaglie. Occhi puntati sul C2 500 italiano composto da Garbielee Carlo, che hanno dominato le batterie stampando il miglior crono complessivo. Vuoleinvece il K4 maschile, che con Rizza, Gnecchi, Cinti e Di Liberto va a caccia di un risultato sorprendente. Nulla da fare per le altre imbarcazioni, eliminate tra batterie e ...

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sessione dedicata alle finali di Canoa dei Giochi Europei di Cracovia 2023. Giornata di ieri che ha p