L' Italia sbatte sull' arbitro | la Francia vince 2 - 1 | follia di Udogie | l' arbitro non vede un gol fantasma di Bellanova

Il gioco dell'per ora coinvolge poco Tonali. Da un suo errore nasce un altro pericolo per Carnesecchi, graziato dal brutto controllo di Barcola. È una Francia frizzante in attacco, ma dietro ...Sul punteggio di 1 - 1 l'batte un calcio d'angolo, colpo di testa e la pallasul braccio largo di Pierre Kalulu. L'arbitro non vede niente (il Var non c'è), ma è calcio di rigore netto. ...Un operaio di 33 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver preso una scossa elettrica, all'interno di un cantiere edile a Somma Lombardo (Varese), dove stava lavorando. A seguito della scarica ...

L'Italia sbatte sull'arbitro, la Francia vince 2-1: follia di Udogie, l'arbitro non vede un gol fantasma di Be leggo.it

Inizia male l'Europeo dell'Italia Under 21: la Francia vince 2-1, ma i ragazzi di Nicolato possono recriminare su due episodi clamorosi non visti dall'arbitro. L'assenza di VAR ...Francia U21 - Italia U21 2-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della prima giornata del Gruppo D degli Europei U21.