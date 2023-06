Linificio e Canapificio Nazionale | volo in mongolfiera sui campi di lino ad Astino per i 150 anni dell’azienda

(Di giovedì 22 giugno 2023) L’EVENTO. Lo splendido scenario delin fiore per celebrare i 150di attività ininterrotta

Una nuova collezione di lenzuola realizzata con lino prodotto dalNazionale che quest'anno celebra il suo 150° anniversario. Leader mondiale nella produzione ad alta ...

Linificio e Canapificio Nazionale, volo in mongolfiera sui campi di ... L'Eco di Bergamo

Volo in mongolfiera sui campi di lino ad Astino per il 150 anni del Linificio e Canapificio Nazionale Linificio e Canapificio Nazionale, filatura liniera d’eccellenza di Marzotto Group, ha celebrato i ...Villa D’Almè. Simbolo di maestria italiana e punto di riferimento a livello internazionale per la filatura di lino e canapa di alta qualità, Linificio e Canapificio Nazionale B Corp è una delle più ...