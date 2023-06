L’estate di Capri all’insegna del lusso | piccolo viaggio nel mondo della riccanza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) “Bisogna far pagare le tasse di soggiorno solo a chi va in albergo”, lo diceva Ermanno Zanini 18 anni fa, oggi direttore generale delPalace Jumeirah del gruppo alberghiero che nel suo portfolio conta gli hotel più lussuosi al. Il suo ragionamento non faceva un plissè, si sarebbe evitata quella lotta intestina fra i “caronti” dei traghetti e i venditori di paccottiglia. Sono i soli a volere lo sbarco selvaggio dei “distru/turisti”, più sono meglio è per le tasche di chi incassa la manna delle tasse di soggiorno. Due megaperture per Zuma, il ristorante giap più gastronomicamente sofisticato del pianeta, sul terrazzo con vista mozzafiato delPalace. La prima per autorità e istituzioni, la seconda per le celebrities. Si conferma il top del top l’Olivo, risto/chic/gourmet, due stelle michelin, meriterebbe una ...