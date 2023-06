Leo Mef | “Fisco ingestibile | 1000 pagine di dichiarazioni dei redditi Guerra e pace ne ha 1 400”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 22 giugno 2023), Leo (Mef) traccia la road map della riforma del governo. E denuncia: «Oggi il sistema delle norme è assolutamente abnorme: 1.200 interventi in materia di imposte suie 500 interventi in materia di iva. Il sistema ormai non è più gestibile: quindi serve una riforma seria». Va dritto al punto il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, che intervenendo all’assemblea di Assonime conferma quanto già asserito e ribadito oggi in occasione dell’Assemblea biennale dell’associazione, alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella. Un intervento, il suo, incentrato sulla necessità di una riforma fiscale strutturale, a cui il governo «intende mettere mano – rilancia il viceministro dell’Economia – e che tocchi diversi settori. Con l’ambizione di dare segnali di rinnovamento: la certezza del diritto, la semplificazione ed il contrasto ...