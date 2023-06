In questo attrezzo,è l'unica italiana ad esser salita sul podio. 'Alice ha dimostrato in tutte e tre le giornate di essere la miglior parallelista dell'Europeo. Il suo segreto È una...La più giovane è una, ha 15 anni e si chiama Bambi Becattini. Frequenta il liceo sportivo ... Quando i compagni sono stanchi èche li incoraggia; la sua dolcezza e simpatia non vanno mai in ...Il film narra la storia di Olga ( Anastasia Budiashkina ),ucraina di 15 anni che lascia il suo paese natale e si trasferisce nel 2013 in Svizzera, accolta da una famiglia per...

Lei è la ginnasta più bella del web, la conoscete Si resta estasiati a guardarla Grantennis Toscana

La Ginnastica Triestina di pallacanestro femminile riparte da ... Federica Valeri è infatti “corteggiata” dallo staff societario e per lei si prospetta un futuro da dirigente, un percorso che possa ...2' di lettura Senigallia 22/06/2023 - Il ritmo degli applausi del numeroso pubblico ha scandito le esibizioni delle giovani atlete dei corsi di ginnastica ritmica Uisp ... che sottolinea come lo sport ...