Le storie di molestie nelle agenzie di comunicazione italiane

(Di giovedì 22 giugno 2023) Le notizie su una vecchia chat sessista dei dipendenti maschi di We Are Social sta favorendo una condivisione di testimonianze tra le donne del settore

In attesa del processo civile negli Stati Uniti per il suicidio del 17enne Claudio Mandia sono giunte a " Chi l'ha visto " diverse testimonianze di persone che da giovani parteciparono a un programma ...È semplice! Gli ultimi anni ci hanno offerto abbastanza prove e diversedi tragedie di massa,... In Polonia, gli attivisti stanno diventando oggetto di, sia da parte dei politici che dei ......costrette nelle campagne italiane ove allo sfruttamento lavorativo vedono aggiungersi, ... Gli agricoltori di questenon sono rappresentativi della categoria. Ma gli spunti che emergono ...

Molestie sessuali nelle agenzie di pubblicità, Tania e il fiume di ... IL GIORNO

In attesa del processo civile negli Stati Uniti per il suicidio del 17enne Claudio Mandia sono giunte a “Chi l’ha visto” diverse testimonianze di persone che da giovani parteciparono a un programma ...Parla la copywriter milanese che sta raccogliendo decine di segnalazioni di lavoratrici nel settore della pubblicità: “È una battaglia di tutte le donne” ...