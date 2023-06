Le navi da crociera europee inquinano quanto 1 miliardo di auto

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 22 giugno 2023) emettendo sostanze tossiche per l’ambiente e gli esseri umani così da portare i principali porti italiani ai primi posti delle cittàpiù inquinate. Sono tre le sostanze nocive che ledarilasciano anche quando sono attraccate in porto dove i motori diesel restano accesi per garantire le funzioni della nave. Concept di nave dazero emissioni e copilota AI Ledatroppo Ledasono una delle fonti di inquinamento più gravi per l’ambiente marino e costiero. Secondo un rapporto della Ong Transport&Environment, le 218dahanno emesso nel 2022 più ossidi di zolfo (SOx) di un ...