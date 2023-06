Lazio | per la porta spunta Audero

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 giugno 2023) Lapotrebbe andare alla ricerca di un vice Provedel visto che Maximiano non ha dato grandi garanzie eil nome diLapotrebbe andare alla ricerca di un vice Provedel visto che Maximiano non ha dato grandi garanzie eil nome di. Secondo quanto rito da Gianluca Di Marzio, il portiere della Sampdoria potrebbe restare in Serie A e firmare coi biancocelesti.