Lazio | Lotito incontra gli agenti di Marcos Leonardo

(Di giovedì 22 giugno 2023) Laavrebbe messo nel mirino l’attaccante brasilianoavrebbeto l’agente Laavrebbe messo nel mirino l’attaccante brasilianoavrebbeto l’agente. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i biancocelesti stanno accelerando per il classe 2003 seguito da Rafaela Pimenta. Ci sarebbe anche una bozza d’accordo: 10-12 milioni al club brasiliano per il cartellino e inserimento di una clausola rescissoria da 40 milioni di euro nel contratto con la

La Juventus ha trovato la chiave per convincere laa cedere Milinkovic Savic anche sechiede almeno 40 milioni La Juventus ha trovato la chiave per convincere laa cedere Milinkovic Savic anche sechiede almeno 40 milioni. ...Poi in tagllo basso 'La Juve sblocca Milinkovic' con 'Rovella la chiave per chiudere (ma... 'La Juve spinge per il sì di Rabiot' e 'Marcos Leonardo, lasi muove'. Su 'Tuttosport' si pare ...Il patron della, deluso sui diritti tv da Meloni, attua la rappresaglia sul dl lavoro e manda sotto i suoi a ... 'Questo è solo l'antipasto', dice Claudio. Lo dice entrando nell'aula della ...

Lazio, Sarri: vacanze quasi al termine. Presto un vertice con Lotito Cittaceleste.it

Termineranno a breve le vacanze di Sarri tra Corsica e Sardegna. Testa poi solo al mercato con un vertice in programma a breve con Lotito ...Una vera e propria trattativa con la Lazio non è ancora iniziata, c’è stato solo un primo contatto. La richiesta di Lotito (40 milioni senza contropartite) al momento è considerata eccessiva dai ...