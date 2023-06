Lavoro inclusivo | così 4 ragazzi con disabilità studiano per diventare chef

(Di giovedì 22 giugno 2023) Nel panorama italiano delle aziende, si trovano ogni tanto delle chicche come questa, che meritano visibilità. Si tratta di uno speciale corso che CEF Publishing, società leader specializzata nell’e-learning, ha scelto di donare a Il Timone, associazione novarese sostenuta da Fondazione De Agostini. CEF ha messo a disposizione il suo corso per Cuoco Professionista firmato CORSICEF® per promuovere inclusività e professionalità difragili, nell’ottica di un cammino ormai lungo che la vede tra le più importanti e attive B-Corp italiane. I corsi firmati CORSICEF® coprono numerosi ambiti professionali, in particolare Animal Care, Food, Beauty e Health&Care e sono giudicati particolarmente efficaci grazie al metodo che utilizzano, fatto di video lezioni, lezioni in live streaming, mappe concettuali sviluppate in collaborazione con Algor, highlights semplificati ...

We Are Social è da sempre impegnata nel creare un ambiente disano e. La società, nel corso degli anni, ha messo in atto numerose iniziative con partner qualificati affinché il ...Amazon Italia realizza da anni programmi e iniziative volti a creare un ambiente diper tutti: dai benefit per supportare le persone della comunità Lgbtqia+ alle opportunità di ...Gruppo DiInclusione (GLI) Il Gruppo diper l'inclusione GLI è composto da: Dirigente ...sostegno di alunni con disabilità Collabora con la FS e il DS per garantire un percorso...

App BeProf, come rendere più inclusivo un ambiente di lavoro neXt Quotidiano

“Alcuni contenuti erano troppo complicati per questi ragazzi, come quelli relativi alla legislazione ad esempio, così abbiamo deciso di riassumerli e trasformali, per renderli adeguati a loro” spiega ...Chat sessiste tra i dipendenti di un'agenzia di comunicazione milanese fanno emergere, ancora una volta, morbosi commenti sul luogo di lavoro con foto di impiegate in bikini, apprezzamenti sul fisico ...