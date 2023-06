Lavoro | Durigon | Rafforzeremo Anpal Servizi | cambierà nome

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) Roma, 22 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "torna dentro al ministero. Rafforziamo, cambia, ancora con non l'abbiamo scelto con il ministro". Lo ha detto il sottosegretario al, Claudio, intervenendo al 'Meeting del made in Italy' di Aepi. "Il welfare è stato per anni elemento fondamentale della contrattazione collettiva - ha continuato- , per ovviare alla mancanza di aumenti salariali. Qualsiasi iniziativa che può dare sostanza ad azienda e lavoratori deve essere presa in considerazione. E quindi dare risposte sul salario in un momento difficile". "Abbiamo fatto un taglio al cuneo fiscale importantissimo. E dobbiamo portarlo a casa anche in Finanziaria, lo dobbiamo rendere continuativo". Ha concludo