Lavoro | Bankitalia | gender gap penalizza l' Italia | maternità un ostacolo

(Di giovedì 22 giugno 2023) Donne eun binomio complicato con l'ancora indietro rispetto al resto d'Europa. Il gap con gli uomini è evidente soprattutto guardando ai salari che sono più bassi, per le donne, del 10% ...

Dati alla mano, Perrazzelli ha ricordato che nel 2012, in Italia "il tasso di partecipazione femminile al mercato delera pari al 53,2 per cento, 20 punti inferiore rispetto a quello maschile; ...... stando all'indagine congiunturale di, prefigurano un calo. Aiuta la crescita dei lavori ... Il mercato delvede un calo degli occupati dovuto alla riduzione degli autonomi ( - 3,7%) ...Gli effetti sui territori, sulle imprese e suldell'Autonomia differenziata potrebbero essere devastanti. Per questo diventano necessarie un'... È essenziale " ha sottolineato- ...

Donne e lavoro, i numeri dei divari. L’allarme di Bankitalia: «Freno alla crescita» Il Sole 24 ORE

Nonostante le recenti tendenze positive "i progressi registrati durante lo scorso decennio sono del tutto insufficienti: il tasso di partecipazione femminile ...Il tasso di occupazione femminile è del 51,1%, inferiore di 18 punti percentuali rispetto a quello degli uomini. Retribuzioni orarie più basse in media dell’11% ...