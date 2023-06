L’arte può aiutare l’Australia a riscoprire gli aspetti dimenticati e oscuri della colonizzazione

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 22 giugno 2023) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Turning Points 2023 in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Fino a poco tempo fa, ci è stata insegnata una versione sbianchettatastoria che non menzionava le atrocità che sono avvenute sul suolo australiano. Ma sta iniziando a svilupparsi una coscienza nazionale australiana che scopre verità sepolte che una volta erano motivo di scontro. Il mio recente lavoro shadow bone è un video in cui scorrono in sovrapposizione documenti provenienti dagli Archivi di Stato del Queensland. Alcune di queste carte raccontano nel dettaglio il massacro dei popoli aborigeni in Australia negli anni noti come “the killing times”. Il video include immagini tratte dal quaderno di disegni di un giovane aborigeno di nome Oscar che visse nella regione ...