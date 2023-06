L’arte come mezzo di riflessione sul cambiamento climatico

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 22 giugno 2023) Lui, Ignazio Mortellaro, è artista visivo ma anche architetto e ingegnere. Loro, i Planeta, sono i baby boomer dell’enologia siciliana. Lui utilizza diversi media (scultura, disegno, fotografia, video e installazioni) per analizzare e descrivere il rapporto tra uomo e natura. Loro, invece, hanno creato il protocollo Planeta Terra, un insieme di pratiche ecoattente, declinate verso la tutela dell’ambiente e la promozione di un concetto ampio di agricoltura. In una Sicilia plurale (il copyright è dello scrittore Gesualdo Bufalino) è quasi naturale che identità diverse tra di loro parlino la stessa lingua. Ed è quello che è successo per Mortellaro e i Planeta, che già si erano incontrati nel contesto di Viaggio in Sicilia, il progetto di residenza nomade d’artista che vede impegnati talenti italiani e stranieri in un viaggio nell’isola alla ricerca di luoghi, storie e atmosfere ...