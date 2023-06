'L'Arabia Saudita si ritira dai Mondiali del 2030' | la clamorosa indiscrezione dalla Spagna

Tutti i trasferimenti più clamorosi verso l'Tra le vecchie conoscenze del calcio europeo che tutt'ora giocando nella Lega, uno dei primi ad esservisi trasferito è stato l'ex Inter ...In particolare, in(+15,6 per cento) ed Emirati Arabi Uniti (+10 per cento) l'export italiano mostra tassi di crescita a doppia cifra quest'anno e non inferiore al 5 per cento per il ...L'ex Napoli, che lascerà il Chelsea dopo una sola stagione dal suo trasferimento in Premier League, si trasferirà ine firmerà un accordo triennale da 30 milioni a stagione con il club ...

Calciomercato dell'altro mondo, l'Arabia Saudita vuole tutto Adnkronos

Tutti i trasferimenti più clamorosi verso l’Arabia Tra le vecchie conoscenze del calcio europeo che tutt’ora giocando nella Lega saudita, uno dei primi ad esservisi trasferito è stato l’ex Inter Ever ...Fra i principali mercati di destinazione la maggiore spinta è attesa dai Paesi del Golfo, tra cui l’Arabia Saudita (+15,6%) e gli Emirati Arabi Uniti (+10%), seguiti da Cina (+17%) e l’India ...