Lancia una bottiglia contro i poliziotti | arrestato a Napoli

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 21enne gambiano con precedenti di polizia è statoper lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità personale e getto pericoloso di cose. L’uomo era stato notato mentre confabulava assieme ad altre due persone ieri sera dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato durante un servizio dillo del territorio in piazza Garibaldi. Quando isi sono avvicinati uno di essi, alla loro vista, ha afferrato unadi vetro e l’hatadi loro fino a quando, dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di un coltello a serramanico con la lama lunga circa ...

I poliziotti si sono avvicinati ma uno di essi, alla loro vista, ha afferratobottiglia di vetro e l'ha lanciata contro di loro fino a quando, dopocolluttazione, è stato bloccato e trovato ...Un fansul palcosciarpa del Napoli con scritto "Campioni d'Italia" e lui la mette al collo. Poi in dialetto dice: "Grazie mille guagliù - dice al microfono - ve vulimmo bene. Abbiamo ...L'inizio dilunghissima estate da vivere al ritmo del Blues, dell'indie rock che guarda all'... Festeggiati i suoi 20 il Baretto si rimbocca le maniche,un calendario di eventi fitto come ...

“Emergenza Val Nervia" lancia una campagna di sensibilizzazione contro il maltrattamento sugli animali (Foto e video) SanremoNews.it

A pochi giorni dal debutto del browser Opera One con IA integrata nativamente, il browser Opera per Android riceve l’IA Aria. Si tratta del frutto della collaborazione tra Opera e OpenAI, che ...Il video di Luca Napolitano, CEO di Lancia, è online e mostra la Lancia Pu+Ra HPE, il manifesto di design (e non solo) 100% elettrico del marchio. Nel video in questione potete vedere il CEO guidare ...