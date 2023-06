“La verità è questa” Giulia Stabile svela perché è finita con Sangiovanni

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 giugno 2023)si sono lasciati, la favola èdopo due anni e ora arriva il momento della: la ballerina parla per la prima volta e lascia intuire le ragioni della fine della storia. Che qualcosa tra loro non andasse era chiaro da tempo. La scorsa settimana la ballerina aveva allarmato i suoi fan con una Instagram story in cui aveva scritto: “Sì lo so che i fan sono preoccupati per le cose che hanno letto su me e. Cosa dico loro? Lui per me resterà sempre il mio primo amore”. >“Con la malattia non si scherza”. Choc su, fan scioccati da quello che hanno letto E ancora: “Non vi capita mai di avere dei periodi bui? In cui siete stanchi di lottare, di versare lacrime”. Parole che avevano ...