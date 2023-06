La tv in camera da letto | fa bene o male? Ecco la verità della scienza

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 22 giugno 2023) Avere la TV indaè una scelta sbagliata? Scopriamo qual è la risposta che dà la. Tante persona hanno posizionato un televisore indaper guardare film, programmi e serie TV preferite comodamente sdraiati. La soluzione è consigliata oppure no? Avere la TV inè sbagliato? – Ilovetrading.itDopo una giornata di lavoro, impegni e attività la maggior parte delle persone si sente stanca e non vede l’ora di sdraiarsi e riposare la mente prima di dormire. Da qui la scelta di posizionare un televisore indaper potersi lavare, infilare il pigiama e mettersi sotto le lenzuola e lasciarsi cullare verso il sonno da un film o altro. Cosa c’è di sbagliato? In realtà diverse cose secondo la ...