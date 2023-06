La teneva nascosta” | Massimo Giletti beccato | Costretto ad uscire allo scoperto

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il conduttore televisivoè statoin compagnia di una donna molto nota del mondo dello sport. l conduttore televisivodopo la delusione del suo addio a La 7 con la chiusura de Non è L’Arena, si sta dedicando del tempo da trascorrere in relax. Tempo che sta passando volentieri con la campionessa di sci azzurra, Sofia Goggia, in una nota piscina di Roma. Cosa sta accadendo tra i due? Questa voltaavrà trovato davvero la donna della sua vita? Continuate a leggere per scoprire come stanno davvero le cose tra loro. La frecciatina diGuardando questi scatti pubblicati in esclusiva su CHI, è impossibile non ripensare a un’intervista rilasciata da ...