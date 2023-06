La Superlega esiste già | è la Premier League | Serie A ‘schiava’ di logiche nordiste

(Di giovedì 22 giugno 2023) Laè praticamente ladel calcio, i club diacquistano qualsiasi giocatore sul calciomercato. Si è parlato tanto di, quella che volevano Real Madrid, Barcellona e Juventus più di tutti. Quella che, giustamente, è stata cancellata, perché toglieva lo sport dal calcio e diventata un club ristretto di milionari. Ma unadi calcio in Europagià e si chiama. Perché un club che si può permettere di spendere 70 milioni di euro per Tonali e dargli 8 milioni di euro di ingaggio lo puoi trovare solo in Inghilterra, tra i top campionati. Parliamo di una lega che incassa oltre 3 miliardi per i diritti tv mentre l’asta per i diritti tv della ...

La creazione della, di cui Barcellona e Real Madrid sono alfieri, non pregiudicherebbe la ... Nel caso in cui decidesse cheil monopolio della Uefa nell'organizzazione delle ......è che club come la Juventus si erano convinti circa le buone probabilità di lanciare la... Il punto è che nonad oggi alcun piano concreto in tal senso e, anzi, le grandi società di ...Inoltre, laCredem Banca è il miglior campionato del Vecchio Continente e raccoglie i più ... Per me nonsolo lo sport, ho conseguito un Master in Scienze e Politiche Ambientali ...

Cobolli Gigli (ex pres. Juve): "Agnelli ha creato tensione distruttiva ... Tag24

Giovanni Cobolli Gigli è stato ospite della trasmissione 'Cose di Calcio' e ha parlato della presidenza Agnelli e del progetto Superlega ...Juventus, Scanavino conferma Allegri: "Non è mai stato in discussione" Flashscore L'ad della Juventus ha sottolineato anche che non esiste "nessuna correlazione" tra la lettera inviata a Real Madrid e ...