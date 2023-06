La sanita' italiana sempre piu' divisa in due

(Di giovedì 22 giugno 2023) L'Italia della' e delle cure ai cittadini e'di piu'in due, con il Nord che corre ed il Sud che arranca in modo crescente. Ed il divario si sta accentuando ulteriormente. 22 ...

L'Italia della' e delle cure ai cittadini e' sempre di piu' divisa in due, con il Nord che corre ed il Sud che arranca in modo crescente. Ed il divario si sta accentuando ulteriormente. 22 giugno 2023La scoperta, tuttaed effettuata presso i laboratori di ricerca del policlinico - sottolineano dall'Irccs pavese - è stata confermata con esperimenti eseguiti nell'ambito di una consolidata ...... sta ormai diventando sempre più un optional e il rinvio degli interventi programmati deciso al Cto (Centro traumatologico ortopedico) di Palermo in occasione del concerto della rockstar, ...

La sanità italiana è sempre più divisa in due: solo 8 regioni promosse. Ecco quali Sky Tg24

Contributi anche delle forze politiche presenti da Italia Viva ad Azione e Fratelli d’Italia che condividono il percorso avviato dal Tavolo e ne sostengono i contenuti. Pur non presente il gruppo 5 ...Il sistema è ormai il collasso, il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, sta ormai diventando sempre più un optional e il rinvio degli interventi programmati deciso al Cto di Palermo in ...