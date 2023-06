La sanità italiana è sempre più divisa in due | solo 8 regioni promosse Ecco quali

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il Rapporto "Le Performance Regionali" del Centro per la Ricerca Economica Applicata inevidenzia un divario fra Nord e Sud che continua a crescere. Il risultato migliore lo ottiene il Veneto e il peggiore la Calabria, ma tutti i territori con performance insufficienti sono fra il Meridione e le Isole. Nel 2023 oltre il 33% dei cittadini afferma di aver dovuto rinunciare a prestazioni e/o interventi sanitari per indisponibilità delle strutture sanitarie e liste di attesa troppo lunghe

... è destinato a esplodere nei prossimi anni e investe anche l'area dellaprivata. Nel 2019 i ... Più della metà dell'intera classe medica(56%) in maggioranza i medici tra i 55 anni e gli ...Lasempre più divisa in due con ben 29 milioni di italiani che potrebbero avere serie difficoltà. Le performance sanitarie per il 2023 vedono infatti otto tra Regioni e Province autonome ...... alle truffe monetarie, al furto di proprietà intellettuale, fino agli attacchi alle infrastrutture che erogano servizi essenziali come l'energia, i trasporti, la, e che mettono in pericolo l'...