La salute è roba da ricchi. Un italiano su tre ormai ha rinunciato a curarsi

(Di giovedì 22 giugno 2023) Dal modello di Sanità pubblica italiana che ha fatto scuola nel mondo, al nuovo paradigma proposto dalle destre di governo che strizza l’occhio ai privati rendendo difficoltoso ai meno abbienti l’accesso alle cure. Per acquistare farmaci o fare visite non coperte dal Ssn gli italiani spendono 40 miliardi di tasca propria Può sembrare la classica sparata di qualche politico dell’opposizione ma è quanto emerge dal secondo Rapporto sul Sistema sanitario, intitolato “Il termometro della”, presentato da Eurispes ed Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (Enpam). Stando a quanto si legge nel documento la Sanità italiana, sotto la guida del ministro Orazio Schillaci, ha la febbre sempre più alta in quanto il sistema se “non sarà messo in grado di programmare e poi assorbire le necessarie professionalità, le Case e gli Ospedali della ...

Per acquistare farmaci o fare visite non coperte dal Ssn gli italiani spendono 40 miliardi di tasca propria. Dal modello di Sanità pubblica italiana che ha fatto scuola nel mondo, al nuovo paradigma p