La Roma conferma l’acquisto di N’Dicka fino al 2028

(Di giovedì 22 giugno 2023) Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola:21/06/2023 alle 17:32 CEST Evandiventa il secondo acquisto ‘a costo zero’ dellaIl 23enne ivoriano ha firmato per la squadra di José Mourinho per le prossime cinque stagioni,alta questo mercoledì la firma dell’ivoriano Evanda free agent, dall’Eintracht Francoforte, per le prossime cinque stagioni,al. “Laè lieta di annunciaredi Evan. Il difensore classe 1999 ha firmato un contrattoal ...

Laè arrivata all'agenzia Ansa da fonti delle due forze. La mediazione raggiunta dopo ... E, soprattutto, dopo un incontro acon il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula , che è in ...offre un'esperienza unica in cui storia, arte e gastronomia si fondono per creare un ambiente autentico e affascinante. Rimini sicome una delle mete estive preferite grazie alle sue ...... nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli al Campidoglio a. L'abito indossato dalla Nasti ...due abiti da indossare nel corso della festa di nozze e Chiara Nasti ne ha dato ulterioredi ...

Lazio, si lavora per la conferma di Pellegrini RomaToday

Tra i dossier più urgenti, quello della carenza del personale, sia specialistico che dei medici di base. Il Ministro Schillaci ha confermato che già quest’anno saranno 20 mila i posti per l’accesso ...Il calciomercato della Roma sta continuando spiegato a gonfie vele dopo gli annunci di oggi, che sono stati molto importanti per Pinto Il 30 giugno si avvicina sempre di più e la Roma sta cercando di ...