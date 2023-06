La richiesta del fascicolo personale studente da scuola di provenienza | il modello in allegato

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 22 giugno 2023) L’istituzione scolastica che accoglie un alunno deve richiedere alladiil, la cui trasmissione costituisce, per quest’ultima, un obbligo per quest’ultima e deve avvenire in tempo utile per la predisposizione degli adempimenti connessi con l’avvio dell’anno scolastico o alla sua prosecuzione. L'articolo .