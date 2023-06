La povertà obbliga chi mestrua a tenere gli assorbenti a lungo Ed è un rischio

... "l'interdipendenza cia pensare a un solo Mondo, ad un progetto comune". Scorrendo le ... "Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la, per ......messaggio si legge che il momento storico che viviamo mette il silenziatore a chi vive in. ... su quello che scuote la coscienza, su quello cheanche a cambiare vita e a prendere in ......giudiziario chea lasciare la casa dove si è vissuto fino ad ora. In Italia le famiglie in affitto sono circa il 20%, rappresentando circa il 45% dei 5.6 milioni di persone in...

Migranti economici, sì alla protezione umanitaria quando la povertà lede la dignità Il Sole 24 ORE