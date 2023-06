La nuova truffa dei 200 euro sul conto corrente | ecco come riconoscerla

(Di giovedì 22 giugno 2023) Sono in corso nuovi tentativi di: un finto sms avvisa di un accredito sul(un bonus di 200) che, in realtà, non esiste. Molte persone ci stanno cascando, soprattutto quelli che hanno iniziato a usare da poco tempo i canali bancari online per controllare le proprie entrate e le uscite. Si tratta però di un messaggio fraudolento.riconoscere ladel bonus 200suL’ultimasegnalata sfrutta il classico meccanismo di “smishing”, è diverso ma simile al phishing, poiché si tratta di un attacco informatico con cui itori cercano di ottenere informazioni personali o finanziarie di un utente tramite SMS o messaggistica ...

Lafunzione Whatsapp è però interessante perché chiamate e messaggi provenienti da contatti ... E a proposito di messaggi indesiderati, attenti allache gira nei vari gruppi Whatsapp e ......padre con la quale non ero in buoni rapporti insinuasse che mi fossi messo in combutta con la...382mila euro bonificati a un avvocato forlivese e giustificati da Stefano come una clamorosa...L'intento probabilmente è quello di far credere che tutti i soldi rubati nellaprovenissero dal business di estrazione blocchi nella blockchain di Bitcoin. Come nel caso del ransomware, i dati ...

Attenzione alla nuova truffa social: in cosa consiste e come difendersi QuiFinanza

Il capomastro di villa Yaman infatti, verrà truffato bellamente da un uomo di nome Suleiman, al quale consegnerà una grossa cifra di denaro per potersi recare in Germania, dove crederà che ad ...Sono in aumento nelle ultime ore le denunce di “truffa del corriere” e in molti finiscono nella trappola dei cybercriminali. Da alcune settimane arrivano email nelle caselle private di posta elettroni ...