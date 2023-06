La Juventus saluta Di Maria | “Grazie Fideo”

(Di giovedì 22 giugno 2023) Termina dopo solamente un anno l’avventura di Angel Dialla. Giunto alla Continassa a luglio 2022, Angel aveva firmato un contratto annuale dopo la lunga esperienza al PSG, aggiungendo la Serie A alla lista dei grandi campionati conosciuti in carriera. Il club ha volutore tramite i suoi canali ufficiali il calciatore argentino, che nei prossimi giorni diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Benfica per la seconda volta in carriera.FC (@fc) June 22, 2023 SportFace.

... mentreil capitano Paolo Cannavaro, direzione Sassuolo. In campionato gli azzurri si consolidano stabilmente al terzo posto, alle spalle del duo di testa formato dae Roma. In Coppa ...Il calciomercato dellacontinua ad essere uno degli argomenti più caldi di questa estate bianconera che è appena iniziata. Non ci sono dubbi sul fatto che la dirigenza ha intenzione di cancellare l'ultima opaca ...Battuta quindi la concorrenza di Roma , Fiorentina e anche, il club nel quale militò dal ... C'è poi chiin maniera plaudente il colpo del club di Lotito ("Affarone per la Lazio , ...

Ufficiale: la Juventus saluta Di Maria. Il comunicato Alfredo Pedullà

La Juventus potrebbe cedere Szczesny e per la sostituzione non c'è scelta: "Donnarumma è l'unico nome" per i bianconeri ...Non solo Edin Dzeko, sono molti gli over30 pronti a salutare la sponda nerazzurra di Milano. Riparte così la caccia a Scudetto e Champions League. Dopo due anni, l’esperienza di Edin Dzeko con la magl ...