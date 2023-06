La Juve saluta Di Maria | “Grazie per tutto Fideo e in bocca al lupo”

(Di giovedì 22 giugno 2023) "La sua avventura con lasi chiude con 40 match disputati, sprazzi di grande classe e 8 gol segnati" Lantus sui propri canali socialAngel Di, che lascia il club bianconero dopo una stagione in chiaroscuro. “Le strade di Angel Die dellantus si dividono dopo una stagione – scrive la– Giunto alla Continassa a luglio 2022, Angel aveva firmato un contratto annuale dopo la lunga esperienza al PSG, aggiungendo la Serie A alla lista dei grandi campionati conosciuti in carriera. La sua avventura con lasi chiude con 40 match disputati, sprazzi di grande classe e 8 gol segnati…pere inalper il ...

L'Inter, intanto,Edin Dzeko che si accasa al Fenerbahce mentre lacongeda Angel Di Maria. Tra news e rumors, il calciomercato si accende in particolare per la trattativa destinata a ......canali socialAngel Di Maria, che lascia il club bianconero dopo una stagione in chiaroscuro. 'Le strade di Angel Di Maria e della Juventus si dividono dopo una stagione - scrive la- ......canali socialAngel Di Maria, che lascia il club bianconero dopo una stagione in chiaroscuro. "Le strade di Angel Di Maria e della Juventus si dividono dopo una stagione - scrive la- ...

La Juve saluta Di Maria, l'addio è ufficiale: "Grazie, Fideo!" - Sportmediaset Sport Mediaset

"Le strade di Angel Di Maria e della Juventus si dividono dopo una stagione” così la Juventus sui propri canali social saluta Angel Di Maria, che lascia il club bianconero dopo una stagione in ...L'Inter, intanto, saluta Edin Dzeko che si accasa al Fenerbahce mentre la Juve congeda Angel Di Maria. Tra news e rumors, il calciomercato si accende in particolare per la trattativa destinata a ...