La Gazzetta non si capacita | “fa male ci portino via Tonali | ci aveva illusi di essere l’ultima bandiera”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ladello Sport non sidella cessione di Sandroal Newcastle. Dov’è finita l’appartenenza al Milan? Ci eravamochepotessee invece la legge del mercato lo porta verso altri lidi: fa. “Quando Rino Gattuso decise di lasciare il Milan per mettersi alle spalle la delusione di Istanbul, Adriano Galliani usò le maniere forti: chiuse il suo numero 8 nella sala dei trofei e aprì la porta solo quando il centrocampista accettò di restare in rossonero. Non c’è stato un Galliani per Sandro. E forse questo numero 8, a meno di un ripensamento improvviso, non ha saputo resistere alle tentazioni come il suo predecessore. E’ un calcio diverso, ha poco senso ...