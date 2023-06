La Corte europea rigetta il ricorso di alcune coppie gay e non solo contro l' Italia | ecco i motivi

Figli di coppie omogenitoriali, ladei diritti umani ha dichiarato inammissibili una serie di ricorsi contro l'Italia di coppie dello stesso sesso che chiedevano di condannare il Paese perché non permette di trascrivere ...Ladei diritti umani ha dichiarato inammissibile una serie di ricorsi contro l'Italia di coppie dello stesso sesso che chiedevano di condannare il Paese perché non permette di trascrivere ...Così ha deciso ladei diritti umani che ha dichiarato inammissibili una serie di ricorsi contro l'Italia di coppie dello stesso sesso che chiedevano di condannare il Paese perché non ...

Maternità surrogata, la Corte europea dei diritti umani boccia i ricorsi delle coppie sulle mancate… Il Fatto Quotidiano

Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Ue esprimendosi su un ricorso presentato dalla Commissione europea. Bruxelles aveva contestato le norme da Budapest introdotte nel 2020 a seguito dello ...Dichiarata inammissibile la richiesta di condannare l'Italia perché non permette di trascrivere all'anagrafe gli atti di nascita legalmente riconosciuti all'estero ...