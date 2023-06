La controffensiva ucraina non è un film

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 22 giugno 2023) Inhanno esaurito le tombe. Lo racconta il New York Times, da Leopoli. La città è considerata «sicura» dai media generalisti che a forza di contabilizzare le notizie, assimilarle in schemi ripetitivi, le anestetizzano. Ricompare in quella cartografia solo quando è colpita da quanto, degli sciami missilistici russi, scampa alla contraerea. I bollettini delle vittime civili, dei liveblog dei siti, a tratti ricordano, per stanchezza, quelli delle infezioni da coronavirus, un tempo quotidiani. Non può essere così, non deve essere così. In una riga la storia è questa: per far spazio ai caduti della guerra di oggi, sono stati riaperti i sepolcri scavati nei conflitti precedenti. Accanto ai militi ignoti delle due tragedie novecentesche, il sacrificio di una generazione che non avrebbe dovuto conoscere simili orrori, ma glieli ha inflitti la famelicità di un ...