La Camera ricorda Berlusconi | solita vergogna da parte delle opposizioni Polemiche anche a Trieste

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ladei Deputati hato oggi il presidente Silviodieci giorni dopo la sua morte, tra gli applausi della maggioranza e di esponenti di Azione e Italia Viva e il silenzio di settorialtre. Presente in tribunaGianni Letta. Difensore dei valori della libertà ”- ha detto il presidente Lorenzo Fontana- ha dedicato particolare attenzione ai temiriforme istituzionali in qualità di membro della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali nella XIII legislatura, nonché ai temi internazionali quale membro della Delegazione parlamentare presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa e presso l’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale”. “Presidente del Consiglio nella XII, XIV e XVI ...

Così come al Senato, anche a Montecitorio si è tenuta la commemorazione del Cav., morto il 12 giugno a 86 anni. Il ringraziamento per Gianni Letta (che osserva in tribuna). Assente Marta ...Siche per con il termine lavoratori fragili si indicano quei soggetti affetti dalle ... Il testo approvato passerà allaper la conferma delle modifiche inserite in questa fase per poi ...Come quando i registi avvicinano laai protagonisti di un raduno fascista, registrando le dichiarazioni di uno degli organizzatori della manifestazione chea tutti i camerati di non ...

La Camera ricorda Silvio Berlusconi. Oltre 5 minuti di applausi Il Foglio

Alla Camera commemorazione di Silvio Berlusconi. A prendere la parola è stato il presidente Lorenzo Fontana, ricordando il profilo politico del senatore scomparso: «Protagonista ...Dopo il Senato, anche la Camera ha dedicato una seduta alla commemorazione di Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno scorso a 86 anni. La cerimonia è cominciata poco dopo le dieci: nel suo discorso int ...