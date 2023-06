... in campo come atlete neutrali,le due Top 10 al primo torneo sull'erba del 2023. RISULTATI IN DIRETTA ORDINE DI GIOCO TABELLONI Grazie a questo risultato,può vantare almeno una ...... vincitore in tre setl'ottimo Struff. Vittoria abbastanza a sorpresa per il tennista che ... La bielorussa è in giornata no e ne approfitta la numero 13 al mondo, vincitrice in due ...Vittoria alla portata per la numero 2 del ranking Aryna Sabalenkala russa, mentre appare meno scontato il match tra la tedesca Niemeier la russa Vondrousova. Infine a Birmingham ...

Kudermetova contro Alexandrova, la rivincita di Berlino SuperTennis

Arrivato, guarda caso, contro Veronika Kudermetova. Nelle altre due partite, Marketa Vondrousova usufruisce del ritiro della tedesca Jule Niemeier, mentre era avanti di un set e la sua avversaria ...Aver giocato la scorsa settimana in Olanda ha evidentemente avvantaggiato le due russe, in campo come atlete neutrali, contro le due Top 10 al primo torneo sull'erba del 2023. Grazie a questo ...