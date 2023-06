Kim | Spalletti | forse Osimhen e Lozano | è chiaro che il Napoli sarà smantellato Mundo Deportivo

(Di giovedì 22 giugno 2023)non si capacita del prezzo fatto dalper Hirving. Citando la notizia di ieri di Calciomercato.it secondo cui il club di De Laurentiis darebbe via il messicano per un’offerta di 15 milioni, il quotidiano sportivo parla di cifra follemente al ribasso, che rende evidente il fatto che, dopo la vittoria dello scudetto, per ilè arrivata l’ora dello smantellamento.ha fatto vedere grandi cose, scrive, impossibile darlo via a così poco dopo averlo pagato 42 milioni al Psv Eindhoven nel 2019. “Secondo le informazioni del sito specializzato in cessioni di giocatori, Transfermarkt, Chucky ha un valore di mercato di 25 milioni di euro e il suo contratto scade a giugno dell’anno successivo, ma il ...

... sostituiti da Kvara,, Simeone e Raspadori: nell'occasione sottolineammo l'importanza delle idee, della competenza e del coraggio. Grazie allo straordinario lavoro di, abbiamo avuto ...Di Marzio scrive sul suo sito: 'Dopo l'arrivo di Rudi Garcia come nuovo allenatore a sostituiree la probabile cessione dial Bayern Monaco, il Napoli prova a trattenere la sua stella ...Non per niente, scrive il quotidiano,è scappato a gambe levate. La Verità scrive: 'Mentre i colleghi vanno in vacanza a Dubai o Formentera, lui va a militare.Min - jae, il muro del ...

Graziani: "Non mi preoccupa l'addio di Kim, più quello di Spalletti" CalcioNapoli24

L’addio di Spalletti ha inevitabilmente dato il via ad un nuovo capitolo ... La situazione legata al futuro di Kim e Osimhen è da tempo in bilico, motivo per cui sarà fondamentale intervenire nella ...Luciano Spalletti si confessa ad un caro amico che raccoglie le sue confidenze. E i tifosi del Napoli restano davvero scioccati. Spalletti, fresco vincitore di un incredibile tricolore con il Napoli, ...