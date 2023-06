Kim Cattrall torna per davvero sul piccolo schermo E non è mai stata così glam

Si presenta già dal trailer come un'icona il personaggio che- l'indimenticabile Samantha di Sex and the City che torna con un cameo anche nello spin - off And Just Like That 2 - porta ...Glamorous è la nuova serie Netflix che può contare della presenza nel cast di: la prima stagione è disponibile in streaming a partire da oggi 22 giugno 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio. La prima stagione di Glamorous è composta da dieci episodi e ...Quello interpretato dain Glamorous , è un personaggio che rimanda moltissimo all'iconica e indimenticabile Samantha Jones di Sex and the City , grazie alla quale l'attrice è diventata ...

Una serie leggera, che tocca tematiche importanti e attuali con intelligenza e scioltezza in un contesto "glamour" e patinato ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Glamorous, arriva su Netflix la nuova serie con Kim Cattrall: trama, cast e cosa sapere ...