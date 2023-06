Kim al Bayern | una mossa dei bavaresi spiazza tutti | notizia da non credere!

(Di giovedì 22 giugno 2023) Kim Minjae è sempre più vicino alMonaco. Su questo sembrano esserci pochi dubbi anche in virtù di quanto arriva dalla Germania: c’è una novità che sorprende. I tifosi sembrano essere ormai rassegnati all’idea di perdere Kim Minjae: grande protagonista della stagione appena conclusa, il difensore sud coreano è pronto a firmare per ilMonaco. Isono disposti a versare l’intero importo della clausola rescissoria a partire dal 1° luglio. Un’offerta importante quella fatta recapitare dal club tedesco anche in termini d’ingaggio. E a tal proposito arrivano novità davvero sorprendenti e cheno. Kim-: svelate le vere cifre del contratto A svelare le ultime novità in merito al passaggio di Kim Minjae al...

Kim, sempre più Bayern Monaco Alfredo Pedullà

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha rilasciato un indizio di mercato su Kim Min-Jae al Bayern Monaco, che sembra bloccato.Il Bayern Monaco ha quasi concordato i termini personali con il difensore del Napoli e i suoi agenti fino al 2028.