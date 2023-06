In una dichiarazione video, il presidente ucraino ha affermato chestava condividendo le informazioni sulla struttura occupata dai russi nel sud dell'Ucraina con tutti i suoi partner ...La Corte Suprema diha annullato il verdetto di colpevolezza per il prigioniero di coscienza, ... senza unae un arresto regolari doveva considerarsi ancora a piede libero. La carriera di ......preoccupazioni del tutto legittime di Mosca per gli "elementi neo - nazisti" nel regime di. ...tempestive sono state apportate ad articoli che lasciavano intendere una certa attitudine di...

Kiev denuncia il progetto di ‘attacco terroristico’ russo alla centrale di Zaporizhzhia Globalist.it

(Adnkronos) – Le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco missilistico contro il ponte Chongar, che collega la regione di Kherson e la Crimea. Lo hanno riferito le autorità locali, aggiungendo c ...Il presidente russo ha detto che le nuove testate nucleari saranno presto pronte per il dispiegamento. Zelensky: "Tiene alla sua vita, non li userà". Notte di raid con missili e droni in Ucraina. Ok d ...