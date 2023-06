Kata scomparsa | la mamma a Chi l' ha visto? Il mistero del cancello e il video | ' Non posso dirti lui chi è'

(Di giovedì 22 giugno 2023) Nessuna traccia di Mialeya Chicllo Alvarez, la bambina che ormai da 12 giorni è conosciuta in tutta Italia come, 5 anni, di origine peruviana. La piccola viveva nell'ex hotel Astor di ...

, le ricerche si intensificano ancora: al setaccio le telecamere di tutta Firenze, spunta la pista che porta in Romania. 'Portata via dal retro dell'ex hotel', il ...Che sua figlia è. E lancia l'allarme. In quel lasso di tempo, alle 15 e 13, viene inquadrata per l'ultima volta da una telecamera dell'ex Hotel Astor. Un pedofilo dietro il rapimento ...Controlli a tappeto su ogni telecamera: si tenta il tutto per tutto perC'è spazio per ... Il partito è unito 'Dopo la drammaticadel nostro Presidente, le parole chiave di Forza Italia ...

Kata scomparsa, le ricerche anche all'estero. «Portata via dal retro dell'ex hotel» ilmessaggero.it

Procediamo con ordine. Kata, le ricerche si intensificano ancora: al setaccio le telecamere di tutta Firenze Kata scomparsa, spunta la pista che porta in Romania. «Portata via dal retro dell'ex hotel» ...Procediamo con ordine. Kata, le ricerche si intensificano ancora: al setaccio le telecamere di tutta Firenze Kata scomparsa, spunta la pista che porta in Romania. «Portata via dal retro dell'ex hotel» ...