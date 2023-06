Estratto dell'articolo di Valeria Di Corrado per 'il Messaggero'NELLA RECINZIONE DELL HOTEL ASTOR DI FIRENZE Cercavano un corpo all'interno dell'ex hotel Astor e non lo hanno trovato. La maxi - ispezione dei carabinieri di Ros, Gis e Sis ha ......centinaia di euro in nero per unsenza bagno dove dormire con i bambini. Così hanno fatto i gestori del racket dell'ex Astor, peruviani e rumeni in maggioranza. Leggi anche Il dramma die ...La piccolanon è lì dentro. A questo punto per gli inquirenti è certo che qualcuno il 10 giugno l'abbia rapita e portata al di fuori del palazzo che era stato occupato abusivamente il 19 ...

Kata, il "buco" di 90 minuti nella scomparsa della bambina Today.it

La piccola Kata, la bambina scomparsa a Firenze lo scorso 10 giugno, potrebbe essere stata trasportata fuori dall’ex hotel Astor dentro un borsone: è l’ultima ipotesi avanzata dagli investigatori che ...Kata scomparsa a Firenze, cosa hanno trovato gli inquirenti ... Il foro nella recinzione In particolare, ad insospettire gli investigatori è il buco che si trova nella recinzione del giardino di ...