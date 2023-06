Karate | Giochi Europei 2023 | argento per Erminia Perfetto | bronzo per Angelo Crescenzo e Mattia Busato

... dal calcio al tennis, dal basket al volley, dalallo skate, dall'atletica al nord walking, dalla boxe al calcio a 5, dagli scacchi al calcio balilla, daidi ruolo alle freccette, fino ...... gonfiabili, zucchero filato, videogames, fumetti,e gadget per bambini, gokart a pedali per piccini e adulti, balli in piazza con la scuola di ballo Mambo Jambo Dance, esibizioni dia ......perché sono ben 11 le discipline in programma che distribuiscono carte olimpiche per idi ... Il programma prevede inoltre, padel, canoa velocità, nuoto artistico, ciclismo bmx freestyle, ...

Karate, Giochi Europei 2023: Mattia Busato si "ferma" al bronzo nel kata maschile OA Sport

L’Italia del karate festeggia la sua prima medaglia ai Giochi Europei 2023 di Cracovia. Il merito è di Mattia Busato che, nel kata maschile, è riuscito a issarsi sino al terzo gradino del podio. Dopo ...I Giochi Europei 2023 del karate italiano iniziano col piede giusto. Nell'inizio mattinata di questo giovedì 22 giugno infatti si sono tenute le prove maschili e femminili di kata, ecco come sono anda ...