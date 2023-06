Kalulu | “Maldini mi ha aiutato di più a capire quanto conta il calcio in Italia”

Pierre, difensore centrale del Milan, ha parlato a Rivista Undici anche del suo rapporto con PaoloPierre, difensore centrale del Milan, ha parlato a Rivista Undici. PAROLE - "mi ha aiutato di più a capire quanto conta il calcio in Italia. Il tifo è pazzesco, la gente ti ama ...Se la scelta è di vendere Tonali, Maignan,o chi per essi, sapranno come sostituirli, almeno ... ampiamente premiata da risultati e bilanci, la decisione di allontanareapre uno scenario ...Pierreè stato uno dei protagonisti dello Scudetto 2022 del Milan e il difensore francese spera di ... Quindi, sul rapporto con Paolo: "Mi ha aiutato di più a capire quanto conta il ...

Kalulu: «Al Milan sono cresciuto in tutto. Maldini...» Milan News 24

Milan, Kalulu si racconta a Rivista Undici: ecco alcune delle sue dichiarazioni sull’esperienza rossonera. “Maldini è stato fondamentale nel mio percorso, perché mi ha aiutato a capire l’importanza ...Pierre Kalulu, difensore centrale del Milan, ha parlato a Rivista Undici. PAROLE – «Maldini mi ha aiutato di più a capire quanto conta il calcio in Italia. Il tifo è pazzesco, la gente ti ama davvero.