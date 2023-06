Juventus | primo colpo fatto | trattativa velocissima | È il sostituto di Vlahovic

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 22 giugno 2023)della stagione per il club bianconero. Arriva il giocatore capace di sostituire, in caso il campione serbo dovesse partire. Un’arma in più a disposizione di Allegri in una stagione dal profilo ancora incerto ma che si preannuncia non facile per la Vecchia Signora del calcio italiano. Dusane la: una storia già ai titoli di coda? La squadra bianconera ha già pronto ilper lui (foto Ansa) – grantennistoscana.itSe dovessimo limitarci alla fredda contabilità dei numeri dovremmo dire che Dusannella stagione 2022/2023 si è confermato il bianconero col maggior fiuto per la rete. Ha chiuso infatti con 14 gol segnati, risultando il capocannoniere della squadra juventina. Discorso ben diverso se guardiamo invece al peso ...