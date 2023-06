Juventus | ora l’addio è ufficiale | la lettera del club sul sito

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il mercato dei bianconeri deve ancora decollare anche a causa dei problemi societari, ma nel frattempo si sta cercando di sfoltire l’organico PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è sicuramente un’estate facile in casa. I bianconeri, dopo il terremoto societario di novembre e le due inchieste legate a plusvalenze e manovra stipendi, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

"Le strade di Angel Di Maria e dellasi dividono dopo una stagione": comincia così il comunicato ufficiale del club bianconero ... con l'argentino chepotrebbe sbarcare al Benfica. Giunto ...Che Leonardo Bonucci si senta ancora il capitano dellae che il suo desiderio sarebbe quello di rispettare il contratto in scadenza nel 2024appare chiaro. Il suo ultimo messaggio su Instagram non lascia molto adito a dubbi, dopo che alcune ...... almeno per, non c'è ancora con l'Inter che aspetta a sua volta l'offerta ufficiale da non meno ... Su di lui c'è anche la corte dellache però deve prima piazzare i propri esuberi.

Juve, c'è l'ok di Milinkovic-Savic e Zaniolo: ora si cercano soluzioni Sport Mediaset

Angel Di Maria dice addio alla Juventus, ora è ufficiale. Il club bianconero ha salutato il 'Fideo' con un comunicato: "Le strade di Angel Di Maria e della Juventus si dividono dopo una stagione. Giun ..."La sua avventura con la Juve si chiude con 40 match disputati ... si conclude la nota, con l'argentino che ora potrebbe sbarcare al Benfica. (ANSA).