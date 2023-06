Juve-Weah | la trattativa entra nel vivo

Giuntoli sceglie il figlio d'arte: il nuovo nome per la Juventus è Timothy. Le caratteristiche dell'obiettivo per l'attacco La Juventus continua a rimanere in corsa per Davide Frattesi, uno dei giocatori copertina di questa prima parte di calciomercato estivo.Altro nome che richiama ladalla Turchia è quello di Niccolò Zaniolo, che dopo la parentesi ...interagire sia a destra che a sinistra e si pensa forte al figlio dell'ex campione Milan George...Arek Milik si aggiunge a Fagioli, Locatelli e Miretti, in attesa di nuovi, potenziali, 'tifosi' come Nicolò Zaniolo e Timothy

Weah-Juve, principio d’accordo per un colpo che darebbe un doppio vantaggio... La Gazzetta dello Sport

Qualcosa si muove, anzi si sblocca. Succede a Napoli, dove la fase di stallo tra Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis sembra finalmente essere giunta al termine. Salvo nuovi colpi di scena, ...Come riportato da Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, la Juve avrebbe individuato in Timothy Weah il rinforzo che potrebbe far parte della rosa di Allegri per la nuova stagione. Il figlio di ...