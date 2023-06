Juve Stabia | si riparte da Lovisa | è il nuovo dt delle vespe

... allora in C2 e C1, prima guidato da Sottili e poi Notaristefano, esordendo in Prima squadra nella finale di Coppa Italia di categoria persa con lo. Ha poi giocato per Castenaso (D) ...Arrivano i carabinieri alla finale Scudetto tra Cesena e, categoria Under 15, giocata a Tolentino - provincia di Macerata - come riportato da Andrea Barilaro del sito sprintesport.it. I sostenitori campani, per lo più genitori dei classe 2008 ...Castellammare di. Giuseppe Langella ha annunciato l'addio alla. Ieri la società di Castellammare ha completato l'iter relativo all'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. In mattinata ecco la lettera dell'ormai ex socio del club: 'Buongiorno ...

Nelle stagioni successive sempre in Serie C ha vestito le maglie di Juve Stabia, Sanremese e Castel Rigone vantando 50 presenze e 3 gol. La sua carriera prosegue poi in Serie D con Pro Imperia, Castel ...Dieci giorni di passione per sistemare il pacchetto portieri. L’Ascoli si prepara alla nuova stagione con il pensiero di riuscire a tamponare la partenza di Leali con l’arrivo di un profilo in grado d ...