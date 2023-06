Juve | si è sbloccato Milinkovic Savic | le ultime

(Di giovedì 22 giugno 2023) Lantus ha trovato la chiave per convincere la Lazio a cedereanche se Lotito chiede almeno 40 milioni Lantus ha trovato la chiave per convincere la Lazio a cedereanche se Lotito chiede almeno 40 milioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero messo sul piatto anche il giovane Rovella per arrivare al serbo. Ora c’è da convincere il presidente biancoceleste.

... con un uno - due importante pronti - via e una partita ariosa che hapure Chiesa ... i nomi buoni sono quelli di Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso ottimo col Bologna e nell'orbita,...Svolta Juventus per Davide Frattesi, il centrocampista del Sassuolo è pronto a seguire le orme di Locatelli. Ecco tutti in dettagli riguardo l'accordo con il club neroverde. Arrivano dei nuovi ...Sono giorni molto importanti per la programmazione futura di una Juventus che vuole tornare al più presto a vincere. I tifosi sono sicuramente molto delusi da come è andata a finire l'ultima stagione. ...

Juve, si sblocca Giuntoli: il Napoli apre all'addio, decisiva la mossa ... Calciomercato.com

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...Via Tonali, Milan su Lukaku e Frattesi". Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport, con l'idolo milanista che va al Newcastle per ...