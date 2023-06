Ma i l capitano bianconero non è intenzionato a mollare, hal'orizzonte di un addio allae all'Italia solo tra un anno dopo gli Europei, con la voglia di chi punta a dimostrare al mondo ...Il calciomercato è appena agli inizi, il via ufficiale èper il prossimo primo luglio, ma sul web è già possibile imbattersi in bombe, bombette e notizie a sensazioni. Le indiscrezioni forse più clamorose sono quelle del super esperto di mercato ...Commenta per primo La Juventus non ha esercitati il diritto di riscatto che aveva su Arek Milika 7 milioni di euro, ma i bianconeri stanno chiudendo il suo acquisto a titolo definitivo dal Marsiglia per 6 milioni più uno di bonus.

Juve, fissato il prezzo per Chiesa: c'è un club che lo vuole Calciomercato.com

Il Milan coltiva l'idea di strappare il belga ai cugini grazie ai milioni incassati per Tonali e ai buoni rapporti di Cardinale con il Chelsea. Restano dei dubbi, come quello relativo allo stipendio c ...Secondo indiscrezioni raccolte da TuttoJuve.com, la Lazio - nel contatto avvenuto lo scorso martedì - ha chiesto alla Juventus la disponibilità a valutare nuovamente ...